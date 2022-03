Por Somos La Sele



Ismael Díaz y Víctor Medina se integraron a la selección de Panamá motivados y deseosos de aportar para que el equipo clasifique al Mundial Catar 2022.

"Aquí estamos de vuelta, tres partidos importantes que se vienen, tres finales donde el equipo, todos, queremos darle una alegría al pueblo panameño", manifestó Díaz.

El delantero, que actualmente juega para el Club Deportivo de la Universidad Católica en Ecuador, señaló que los partidos venideros del conjunto panameño son importantes, por lo tanto se deben tomar uno a la vez.

"Todos estamos conscientes que se vienen tres partidos muy importantes, pero no podemos apresurarnos, ni estar pensando en Estados Unidos o Canadá. Primero es Honduras y de ahí tenemos que hacerlo mejor", declaró.

Para Víctor Medina, su llamado al combinado nacional es un premio al trabajo que ha hecho con el Deportivo Saprissa, en la Primera División de Costa Rica.

"La realidad es que estoy muy contento, muy agradecido por la oportunidad", expresó. "Estoy muy motivado, esto era un sueño para mí y espero aprovecharla".

Medina tiene el deseo de jugar por primera vez con la selección panameña en un partido oficial, siempre y cuando se le dé la oportunidad.

"Me llamaron y me comunicaron que estaba convocado, pero no me lo creía. Ya cuando vi la lista me puse muy feliz", relató sobre el momento en que se enteró de que había sido convocado.

El conjunto panameño enfrentará en la última ventana del Octagonal de Concacaf rumbo al Mundial Catar 2022 a las selecciones de Honduras, Estados Unidos y Canadá los días jueves 24, domingo 27 y miércoles 30 de marzo, respectivamente.