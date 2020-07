En el Deportivo Alavés, están muy contentos con José Luis Rodríguez, según el "Agente 360"

Norman Capuozzo, es ingeniero industrial y representa jugadores de la talla de Juan Fernando Quintero, Sebastián Villa, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Tomas Rincón, Adalberto Peñaranda, entre otros.

¿Qué sigue para José Luis Rodríguez luego de ese debut soñado con el Deportivo Alavés y como está José Luis en el tema contractual con el club?

"El primer objetivo, es que se pueda terminar la temporada sin ningún tipo de contratiempos, ya quedan pocas fechas. Evidentemente, con las ganas de seguir participando en La Liga, de quedar en el primer equipo, es nuestra primera intención y la definirá el club y lo definirá el entrenador. Él todavía tiene dos años de contrato con el Alavés, sin embargo, hay unas intenciones de una renovación actualmente en el verano y creo que eso marcará mucho también la posición del club, de cara a la próxima temporada. La intención es que siga con el club y se pueda consolidar en el primer equipo".

¿Cómo llegó José Luis Rodríguez a Go Pro Sport Management, agencia de tu propiedad y si es el primer y único panameño que representas?

"Si, es el primer panameño. Lo conocí antes del Mundial de Rusia 2018, jugaba en el filial del Genk de Bélgica, pudimos hacer contacto, ya yo tenía varios jugadores en Bélgica e hicimos ese primer contacto, hicimos un proyecto de carrera el cual, en el primer momento era tratar de llegar al Mundial, lo cual lo hizo gracias a Dios, teniendo participación seguidamente, era ir a dar un salto a otra liga y efectivamente fue lo que hizo cuando fichamos por el Alavés y el siguiente paso era lo que se está haciendo hoy en día que es poner un pie en la primera división, en La Liga. Ahora es consolidación y seguir creciendo".

¿Cuáles son las expectativas que tienen con José Luis Rodríguez y cómo se sintió cuando hizo ese debut soñado ante el Real Madrid?

"Él había ido convocado varias veces con el primer equipo, pero yo no sé, ese día sentíamos que iba a ser el día y no hay mejor debut que ante semejante equipo, en ese estadio y la verdad súper contento, es una emoción, no solamente porque lo conoces, sino porque también conoces su historia y de verdad que José Luis es un guerrero, es admirable, es un joven profesional de buen corazón y muy importante, su educación y yo creo que esa es la base para alcanzar el éxito, la cima. Mientras tanto estás en un proceso, de que estás ascendiendo, pero, entre ese ascenso, si no tienes buenas bases es muy fácil caer y eso es lo que lo ha sostenido a él y más después de una lesión tan importante que tuvo hace unos años atrás, ya vemos que es una persona que va en constante ascenso".

A raíz de contar con José Luis Rodríguez en su agencia. ¿Esto abre las puertas para que más panameños puedan ser representados por usted?

"Claro que sí, para mí sería un honor seguir impulsando el fútbol panameño y que sea bandera internacional, realmente es un honor, yo se lo decía a José Luis, verlo a él debutando en La Liga, poderlo representar y saber todo lo que él representa para esa juventud panameña y el pueblo panameño de que los sueños si se cumplen y le dije que lo veo triunfando en equipos importantes".

¿Tiene en mente algunos jugadores panameños?

"Si. Mi dirección deportiva sigue mucho el fútbol panameño, ellos están constantemente siguiendo y hay jugadores interesantes, siempre hacemos seguimientos. Cuando nosotros representamos a un jugador que es sobresaliente como José Luis, los clubes se abren a posibilidades distintas, de nacionalidades distintas y uno va construyendo una credibilidad, porque el jugador se vuelve una carta de presentación de nuestra agencia y si José Luis lo hizo bien en el Alavés y luego da un salto superior, seguramente, cuando yo le hable al Alavés de otro jugador panameño interesante, no solo por sus condiciones, sino también por su profesionalismo, entonces ese puente es mucho más fácil, porque ya José Luis dejó un buen historial allí y eso es lo que vamos construyendo como agencia".

¿Quién es Norman Capuozzo? Háblanos sobre tu agencia Go Pro Sports Management.

"Soy ingeniero industrial y comencé en el fútbol alrededor de unos 6 años, con un sueño que se ha ido cumpliendo poco a poco, paso a paso que definitivamente ha sido evolucionar en la parte profesional de esta industria, había una carencia en la historia del fútbol de profesionalismo, en el sector de la representación y la idea ha sido construir una familia, donde le de soporte a los jóvenes para no solamente llegar, sino también consolidarse en el fútbol profesional europeo, nosotros nos hemos enfocado básicamente en las principales ligas europeas y ser ese puente entre Sudamérica y Centroamérica hacia Europa. Hoy día representamos a Tomas Rincón, capitán de Venezuela, Juan Fernando Quintero, el número 10 de River Plate y Selección Colombia, jugadores como Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Matheus Uribe, quedó campeón con el Porto y también Selección Colombia, Adalberto Peñaranda también Selección de Venezuela y así hemos ido creando una familia de jugadores sudamericanos y centroamericanos, quienes al final son nuestra mejor carta de presentación ante los clubes, eso ha hecho que cuando un director deportivo reciba una llamada mía o un mensaje y ya él de una vez asocia la calidad de jugadores que la agencia representa y si le voy a hablar de un jugador, un delantero, tengo una alta probabilidad de que lo va a ver y que lo va a ver con buenos ojos porque sabe que no representamos a cualquiera, sino que siempre buscamos tener un estándar de jugadores a representar".

¿Por qué le dicen ‘’El Agente 360’’ y si es cierto que fue la ciudad de Medellín donde usted inició en el mundo de representar jugadores?

"(Risas) así es, así es. Inicié en Medellín, en esta hermosa ciudad. Iniciamos con una pequeña academia, realmente fue algo muy bonito. Me empezaron a llamar ‘’Agente 360’’ porque en la agencia tratamos de abarcar casi todo en lo posible, que ayude al jugador a crecer como persona y como profesional".

¿Se valoriza mucho más José Luis Rodríguez en el mercado luego de su debut en La Liga?

"Claro, Claro, totalmente. Hay una revalorización también por su juventud, se valorizó porque es mundialista, por las acciones que tuvo, seguidamente al llegar a España y al poner el pie en la primera división y demostrar en los minutos que le dieron, se evidencia la calidad que tiene ante un rival tan grande, no le importa y remata al arco en la primera que le queda, ahí se le ve la casta que él tiene para enfrentarse a retos grandes y eso lo demostró en el Mundial con su gol también, todo eso va sumando, son pequeños detalles, que hacen que el jugador vaya revalorizándose".

¿Cómo valora su agencia y usted mismo el futbol panameño?

"El fútbol panameño ha venido creciendo de menos a más, que hoy en día ha habido importantes jugadores que han llegado a clubes interesantes. En la MLS se han consolidado y el sueño de José Luis y el mío es que a lo largo de su carrera, al final todo eso le suma no solamente a la selección, sino también al futbol base de cada país. Mientras más jugadores como José Luis se logren consolidar en el fútbol profesional europeo y ligas importantes, eso abre más paso obviamente al desarrollo del fútbol nacional".

¿Cómo es el trabajo de un agente de futbolistas y más cuando se representa jugadores de alto perfil?

"Realmente es una gran responsabilidad porque tienes el sueño de una persona en tus manos, la carrera profesional, generalmente ven al agente como el que puede hacer todo, pero el agente se vuelve una persona estratégica y en la combinación de esfuerzo de personas especialistas en cada área: Una dirección deportiva, muy pendiente de atender al jugador, hay personas en el ámbito legal y toda esa estructura hace que se pueda asesorar al jugador para su constante desarrollo, se construye un plan de carrera para el jugador de acuerdo a donde quiere él llegar, visualizamos un camino para llegar a ese norte, nos comprometemos tanto el jugador, como todo mi equipo de trabajo y mi persona que cada uno va a tener claro cuáles son sus acciones a tomar para llegar a ese club soñado o esa selección y en ese proceso hay todo un trabajo tanto de asesoría, de promoción, negociación y de protección también de los intereses del jugador".

¿Se enfoca usted en jugadores jóvenes o también en jugadores de más de 25 años y lo que tiene que tener ese jugador para ser representado por usted?

"Estamos haciendo generalmente scouting sub 21, sin embargo siempre estamos abiertos a brindarles nuestros servicios a cualquier jugador, siempre y cuando veamos que les podamos agregar valor, lo más importante no es ir aceptando, porque hay jugadores que yo veo que han tenido buenas carreras, pero a lo mejor su carrera, en el momento en el que me buscan se puede ir proyectando no hacia Europa, sino a otros mercados. Si yo acepto esa representación puede ser una irresponsabilidad mía, sabiendo que no soy fuerte en esos mercados, en cambio si yo sé que el jugador proyecta para Europa, que son las principales ligas que nosotros manejamos y que pueda dar el paso, evidentemente asumimos el compromiso y la base que tenga de educación, no solamente de colegio, sino la del hogar son los que determinan los cimientos que pueda construir el jugador, ahí está la base de poder sostener el éxito. A mí me llena mucho cuando me llama el director del Alavés que está muy contento con José Luis, que el entrenador también está contento con José Luis, que qué muchacho tan formal, tan educado y eso es espectacular. Al final de eso se trata".

Usted mencionó en una entrevista hace un año, la frase: ‘’Talento sin estructura, se desvanece’’, para que nos amplié más sobre esta frase.

"Es una frase que me enseñó el maestro Carlos Cruz-Diez, un artista venezolano muy reconocido en el mundo y creo que aplica para todo. El puro talento, sin una buena estructura, sin una buena asesoría, puede caer en malas manos y se pierde. Definitivamente una persona que tenga un talento que lo sepa fortalecer, potenciar, que tenga esa estructura que le brinde el servicio de cómo saberlo comunicar, muchas veces el jugador tiene mucho talento pero no hay nadie que lo sepa comunicar bien o simplemente los direccionan, porque llega una buena oferta y tú ves un chico joven con muchísimo talento y llega una oferta y de repente el chico va a una liga fantasma o una liga simplemente por lo que llaman ‘’plata’’ y ¿Qué pasó allí?, definitivamente no hubo una estructura que le permitiera al chico darse a conocer en las ligas donde él podía haber mostrado su talento y por eso es tan importante que cada atleta, cada jugar, tenga una buena agencia que conozca el mercado, los conozca a él también y que potencie su talento".