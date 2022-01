Por SomosLaSele



Este miércoles 2 de febrero las selecciones de México y Panamá se medirán en otro partido del octagonal de Concacaf rumbo al mundial de Catar 2022.

Los comentaristas y periodistas mexicanos, ya iniciaron a generar opiniones en redes sociales previo a este "match", existen dos corrientes de comentaristas en México que están, unos a favor y otros en contra del desempeño del Tri en estos últimos partidos y por los partidos que vienen.

David Faitelson quien participa en ESPN ya emitió su opinión sobre el choque México vs Panamá, queriendo calmar las aguas, señalando que la selección mexicana no está en problemas para clasificarse al mundial de Catar 2022, para él Panamá no es Francia, España, Brasil:

México no esta “en problemas” para clasificarse al Mundial porque no va jugar el miércoles ante Francia, España, Alemania o Brasil. Va a jugar, con todo respeto, ante Panamá en el Estadio Azteca… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 31, 2022

Este post a generado un una gran cantidad de reacciones por parte de aficionados mexicanos y panameños:

Panama no juega nada ni tampoco juega más que CR,que yo sepa en Panamá el partido quedó 0-0 y el Jueves pasado CR ganó 1-0 en San José 🤷🏽‍♂️ — 🇺🇦Junior Quesada🇱🇻 (@juniorquesada) January 31, 2022

Aunque no sea “Francia, España, Alemania o Brasil” si estamos en problemas, hay que aceptar la realidad y partir de ahí. No podíamos contra Jamaica con 10 hombres, empatamos contra Costa Rica en un partido horrible y perder contra Panamá sería ponerse en puestos de repechaje…. — José Mario (@JoseMGaxiola1) January 31, 2022

Waooo, antes ni siquiera éramos motivo de ofensa para México...¿porqué hoy sí‽ Tienen las piernas de trapo ante Panamá o qué? — 🍀🌹Bebita🌹🍀 Conoce, antes de juzgar.😊 (@bebi_39478) January 31, 2022

La selección de Panamá está a un punto de México y un triunfo panameño los colocaría entre los primeros 3 puestos y en carrera para un boleto directo al mundial de Catar 2022.