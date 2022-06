Por Somos La Sele



Luego de que diera conocer el fin de su etapa en Panamá, como asistente y seleccionador nacional Sub-21, David Dóniga habló con Somos La Sele sobre las razones que le motivaron a tomar la decisión de culminar su labor en el territorio panameño.

"Se acaban los contratos y uno decide si sigue o no y decidí no seguir. Yo tenía contrato hasta el 1 de abril... tenía contrato hasta el 1 de abril, hasta que acabara la Octagonal", precisó. "El contrato era si clasificamos al Mundial, hasta el Mundial, si no me tenía que marchar. Yo tenía un compromiso con la selección para el Torneo Maurice Revello y eso exigía replantear el contrato porque yo era el responsable de esa selección. Hicimos un gran torneo y hasta aquí hemos llegado", agregó.

Dóniga indicó que se sentía a gusto en Panamá, sin embargo la falta de compromisos a futuro para una selección de nivel Sub-21 y su deseo de dirigir a algún club de primera división fueron dos factores determinantes para salir del país.

"No tenemos una competición fija con la selección acá porque dependemos de la selección Sub-20 si clasificamos a los Juegos Olímpicos. La Sub-23 solo existe para eso y la Sub-21 era solo para el Maurice Revello", señaló. "La Federación me hizo una oferta, pero no era lo que me apetecía. Se me ofrece manejar las divisiones inferiores, pero a mi me apetece dirigir en primera división".

El entrenador reconoce que su apuesta era ir al Mundial Catar 2022 con la selección panameña, de la que era asistente de campo, pero la eliminación del combinado nacional en la Octagonal de Concacaf truncó esa aspiración. Ahora lo que busca es ser el director principal de algún equipo, un puesto para el que se siente preparado luego de ejercer como asistente durante ocho años.

"Me marcho de Panamá sin tener nada y con el riesgo de que me quede sin nada, pero no tengo mentalidad funcionario, tengo una mentalidad agresiva y ganadora y apuesto a mí", añadió.

Dóniga expresó que se lleva buenas sensaciones de lo ocurrido en el Torneo Maurice Revello, donde la Selección Sub-21 de Panamá, que él dirigió, ocupó el séptimo lugar y se quedó a un gol de avanzar a las semifinales.

"Nadie confiaba en nosotros. Quizás el único que confiaba era yo y, poco a poco, la gente se subió al carro, nos la creímos y quedamos a un gol de diferencia de entrar en las semifinales... ¿Cómo no voy a llevarme jugadores conmigo?, por supuesto, si está en mis manos", puntualizó.