Por Carlos Figueroa Jaramillo



Thomas Christiansen ha hablado en conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Honduras, que deja a Panamá golpeada anímicamente en la carrera por clasificar al Mundial de Catar 2022.

"Lo que nos ha pasado ha sido la ansiedad y las prisas que nos ha entrado en un partido que no ha sido bueno. Sabíamos la dificultad que había. La agresividad de Honduras desde el minuto 1 lo sabíamos. Teníamos que controlar más la situación, sobre todo en el segundo tiempo", señaló el DT.

Charla de medio tiempo. "En el descanso, que continuasen. Había cosas que corregir, la intensidad. Nos pusimos nerviosos con la intensidad que salió Honduras en la segunda parte. No tuvimos la posesión ni la movilidad como otras ocasiones de Panamá".

Escenario difícil. "Hemos sacado un resultado que a nadie le gusta. Sacar un punto cuando íbamos adelante, podíamos haber controlado la situación. Los tres puntos nos hubiese dado la vida para enfrentar los dos próximos partidos.. El grupo tiene que seguir igualar, levantarnos, hacernos fuertes y creer en el grupo. Yo creo y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. No fue un buen partido, pero quedan dos batallas más".

El partido. " Yo creo que si analizamos las situaciones del partido, las pérdidas, si estás nervioso o inseguro. Sabemos lo que significan estas tres finales. Es verdad que hasta ahora hemos tenido partidos brillantes, con claras ocasiones de gol. Hoy hemos tenido pocas. Si me equivoque en la alineación o en los cambios, hay tiempo para la autocrítica. Yo asumo mis responsabilidades como máximo responsable. Esto ha sido un tropiezo, pero ante Estados Unidos, en Orlando, vamos a ir a tope a intentar ganar".

Salida de Carrasquilla. "Había que buscar soluciones a los problemas. No teníamos salidas limpias desde atrás. Con Yanis y Christian buscamos más opciones de pase. Metimos un segundo punta, pero esas pérdidas de nerviosismo que dan los contrataque de Honduras, refleja un poco el sentir del equipo. Anímicamente hay que levantarles, hay que apoyar, porque todo lo que se ha hecho en un partido no se puede perder. Vamos a seguir peleando".

Juego difícil. "Yo ya sabía lo que se podía encontrar en el partido. Ellos salieron agresivos, patadas por detrás. En la segunda parte, ellos siguen con esa presión".

¿Faltó experiencia? " Nosotros tenemos en la plantilla jugadores experimentados, jugadores jóvenes, tenemos una buena mezcla. Estamos en una posición que dependíamos, todavía dependemos de nosotros mismos para tener una opción de meternos al mundial, Eso a cualquier ser humado le tiene que afectar, por muchos partidos que tengas, lo tienes que saber gestionar".

Jorge Gutiérrez e Ismael Díaz. "No voy a entrar directamente con ninguno de los dos. Debut de un jugador de la LPF, Isma también debutó. Hay que darle confianza a los chavales, si ahora me pongo a crucificar, me voy a quedar solo. No es el plan, los vamos a apoyar a todos. Ahora en el vestuario, el equipo está triste por el resultado".