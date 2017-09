En Costa Rica ya hay planes para viajar a Panamá en octubre

Luego del anuncio por parte de la Federación Panameña de Fútbol sobre la venta de boletos para el partido Panamá vs Costa Rica desde Costa Rica ya se empiezan a organizar la afición de ese hermano país.

El Diario La nación de Costa Rica publicó una entrevista con el vicepresidente de la federación de Costa Rica, Noel Ibo Campos.

“Quiero instar a que los ticos viajen responsablemente con empresas de buses y aerolínea conocidas y reconocidas para que no tengan malas experiencias. Ya han existido historias en otras excursiones y no necesitan vivir eso. Necesitan informarse bien para que no tengan problemas".

Se tiene un estimado de 8 mil ticos que podrían venir a Panamá para ese partido, pero la Federación Panameña de Fútbol le entregará a la federación de Costa Rica 3 mil entradas.