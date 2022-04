Por Somos La Sele



La Selección Femenina de Panamá está por disputar dos partidos importantes para sus aspiraciones de avanzar al Premundial de Concacaf, ante Aruba y El Salvador, por lo que mantener la concentración de las jugadoras en cada entrenamiento ha sido importante.

A diferencia de convocatorias anteriores, el combinado nacional lleva adelante una concentración, en modalidad de burbuja, que les aleja de contactos exteriores.

"La concentración es un poco diferente, hay un poco más de tranquilidad en el ambiente. Nos sirve para estar mucho más concentradas. Llevamos a cabo cada procedimiento en la burbuja para estar más seguras", comentó la portera Sasha Fábrega.

El agrupar al equipo en una burbuja le ha permitido a las jugadoras enfocarse en los entrenamientos previos a los juegos que se disputarán los días 9 y 12 de abril.

"Inicialmente está el compromiso de las jugadoras que están en el extranjero. Llegan en buena forma", precisó la arquera. "El equipo sigue enfocado. Estamos concentradas, siguiendo las instrucciones de los entrenadores y llevando los entrenamientos de la mejor forma".

Fábrega también resaltó el hecho de que la selección panameña tenga a sus cuatro porteras disponibles para jugar. Esto no ocurrió en los partidos de febrero, ante Barbados y Belice, debido a la baja por lesión de Yenith Bailey.

"Es bueno tener a Yenith, es una compañera que da lo mejor en cada entrenamiento", destacó. "Además de la competencia de las cuatro, hay mucho apoyo para corregir. Es bueno que estemos las cuatro para dar el 110 por ciento en cada entrenamiento".

Los entrenamientos también se han convertido en un momento de aprendizaje para jugadoras como Gloria Sáenz, quien se integra al elenco panameño tras su participación con la selección Sub-20 en el Premundial de la categoría.

"Para mí es un orgullo representar a Panamá y, con la selección mayor, aún más. Creo que el trabajo de las jugadoras Sub-20, que están en el equipo, fue bueno. Cada una cubría el espacio de la otra y fue lo mejor que nos pasó. Nos faltó poco para llegar al Mundial", señaló.

Convivir con jugadoras de mayor edad y experiencia, unido a las asignaciones solicitadas por el técnico Ignacio 'Nacho' Quintana, son elementos de valor para Sáenz.

"El entrenador me dice que me enfoque en las posiciones que me pide. Que lo haga como si hubiese sido la primera vez", precisó. "Tanto el equipo sub-20 como el mayor tiene jugadoras maduras. Sé que voy a aprender mucho con el equipo mayor", añadió.

Panamá tiene dos victorias en esta etapa preliminar de la eliminatoria. Enfrentará a Aruba como visitante el 9 de abril y, tres días después, recibirá a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández.

"Queremos tener ese Rommel lo más lleno posible, que la gente grite a nuestro favor. Los queremos y que Panamá vaya unido por un sueño", puntualizó Sasha Fábrega.