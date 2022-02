En el caso de la Selección de Fútbol de Panamá, los horarios serán los siguientes: El jueves 24 de marzo se enfrentará a Honduras en el estadio Rommel Fernández a partir de las 8:05 p.m. (hora panameña). El domingo 27 jugará contra Estados Unidos en el Exploria Stadium de Orlando a las 6:00 p.m. (7:00 p.m., hora estadounidense) y el miércoles 30 vuelve a casa para medir fuerzas con Canadá desde las 8:05 p.m. (hora panameña).

El equipo panameño llegará a esa ventana con 17 puntos que le tienen, por el momento, en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Octagonal.

El calendario de los juegos de esas fechas, con las horas correspondientes al este de los Estados Unidos, fueron colocados por Concacaf en su cuenta de Twitter.

