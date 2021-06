COPA ORO Thomas Christiansen: "Cuando salió el partido contra México no pensábamos que iba a ser ante una sub 23"

Por Boris Alexander Cruz Caballero



La selección de Panamá se encuentra en Nashville, Tennessee, Estados Unidos para su partido de preparación ante la selección de México este miércoles 30 de junio.

Previo a este choque, el director técnico de la selección nacional Thomas Christiansen en conferencia de prensa desde Nashville, se refirió a la selección de Panamá y el rival de mañana, México.

"No deja de ser un partido amistoso previo a la Copa Oro, vamos a probar cosas, voy a poner jugadores que no he usado habitualmente y así será más o menos el planteamiento".

"Yo creo que lo importante es pensar en Panamá, lo que tenemos que hacer sobre el terreno de juego, la verdad es que cuando salió el partido contra México no pensábamos que iba a ser ante una sub 23 pero igual lo vamos a tomar en serio, no es una falta de respeto, México tiene mucha calidad sea la mayor o la olímpica".

Sobre el planteamiento para mañana, Christiansen destacó: "Vamos a intentar hacer nuestro juego sabiendo las características que puede tener la selección de México y competir que es lo mas importante".

Referente a los nuevos jugadores Manuel Gamboa y Kevin Calderón, Thomas Christiansen sostuvo: "La verdad es que se les ha visto un poco nerviosos, esa presión que puede haber con los compañeros y cuando entrenan con la mayor, solo he estado una vez con ellos en el Rod Carew y ahora que haremos el reconocimiento de la cancha".

Thomas Christiansen no dejó de lado la autocrítica; "Yo creo que tenemos que mejorar en todos los puestos, tenemos que tener las ideas más claras, hay que aprovechar mas las ocasiones que creamos".

Panamá vs México podrá ser visto a través de nuestra pantalla TVMAX y TVN PASS este miércoles desde las 8:00 pm.