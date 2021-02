Christiansen sobre la burbuja rota por los jugadores: "Me decepcioné un poco"

Por SomosLaSele



El técnico Thomas Christiansen conversó en exclusiva con SomosLaSele sobre diferentes temas. Uno llamó la atención: la ruptura de la burbuja en Coclé al inició de su gestión, algo que decepcionó al entrenador.

"Me decepcionó un poco. Tú tienes una idea que vas a estar 43 días para competir, sin tiempo. Ese era el único momento que los podía tener conmigo y sí que fue una decepción. Les di 24 horas para solucionar el tema, sino querían entrenar, podían estar ahí. Al cabo de 24 horas se solucionó, pero ya estaba rota la burbuja. Me hubiese gustado que me hubiesen escuchado", argumentó Thomas.

En otro punto, esgrimió la diferencia entre dirigir a un club y a una selección.

"La diferencia es que estás preparando cada día los entrenamientos, analizando el jugador. Tienes 25 jugadores en la plantilla. Aquí en la selección es un trabajo muy intenso, tienes que estar controlando 50, 60, 70 jugadores, es la diferencia que hay".

De su llegada a Panamá, señaló: "Sorprendido tampoco lo estoy. Cuando hay una oferta haces un análisis de lo que te vas a encontrar, a situación cultural, social y deportiva. Sabía los retos de Panamá y eso es lo que quiero asumir".