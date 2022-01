Por Somos La Sele



Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, concluyó que la derrota ante Costa Rica se debió a la poca efectividad en la definición que sus dirigidos mostraron en el Estadio Nacional de San José.

"Creo que el fútbol es a base de goles y hoy no fuimos capaces de meter las ocasiones que creamos", expresó en conferencia de prensa. "Tuvimos algunas claras, tuvimos una posesión importante, pero ha sido una posesión estéril".

Aunque la derrota, por 0 a 1, deja a los costarricenses más cerca de los panameños en el Octagonal de Concacaf, Christiansen indicó que la consigna ahora será aprovechar la oportunidad de revertir la situación en la jornada del domingo 30 de enero.

"Es obvio que el resultado de hoy deja a Costa Rica más cerca, pero el domingo si ganamos a Jamaica y Costa Rica no saca puntos ante México se amplía la diferencia, pero debemos hacer un mejor partido del que hicimos hoy", comentó.

El estratega hispano-danés dio su voto de confianza a José Fajardo quien tuvo varias ocasiones para anotar, pero no las pudo concretar.

"Sé que no es del agrado de algunos, José Fajardo, pero si os fijáis bien el trabajo que hace en el terreno es bueno", indicó el seleccionador quien argumentó que el delantero también creó oportunidades para algunos de sus compañeros.

Christiansen también explicó las razones por las que no colocó a Alberto Quintero en la alineación titular.

"Él, al igual que yo, contrajo el covid. Estuvo aislado y tenía varios días sin jugar. Por eso opté por alinear con José Luis Rodríguez", sustentó.

En cuanto al trabajo de preparación previo al partido y los días descanso que el grupo tuvo a finales de 2021, Christiansen sostuvo que considera que eso no influyó en la falta de definición mostrada por el colectivo panameño.

"Hemos hecho un trabajo a conciencia, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Creo que Costa Rica no entrenó más que nosotros. Si hubiésemos metido el primer gol no se estuviera hablando de días de trabajo ni fechas", puntualizó. "Creo que merecimos más. El equipo no estuvo bien, como me hubiese gustado".