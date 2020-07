Pedro Chaluja del Comité Ejecutivo de FIFA señaló que Panamá aceptó el nuevo formato

A pesar del interés de El Salvador por cambiar este nuevo formato al verse directamente afectados, Chaluja destacó que el formato se mantiene; “Ya eso está ratificado por FIFA”.

“Las mismas posibilidades las tenía Canadá, que también ha estado en desacuerdo y ha manifestado su inconformidad, lo único que no lo ha hecho a nivel mediático sino a nivel interno y creo que matemáticamente, basado en las estadísticas, llevadas por FIFA ambos en su momento tenías su oportunidad de clasificar”, detalló Pedro Chaluja.

Pedro Chaluja también dijo que se conversó con los 35 miembros de Concacaf que participan en las eliminatorias; "Definitivamente que El Salvador mostró inconformidad y la federación de El Salvador ha sido muy tajante en su sentido de que ellos se han sentido sometidos a la situación pero ellos han defendido su posición".

La decisión no fue tomada por Concacaf, destacó Chaluja; "Esto tomó tiempo definirlo porque nos sentamos con FIFA, Concacaf hizo sus gestiones con FIFA, se buscó la mejor manera se hablo de la competencia, se habló de participación, se habló de fútbol y fue la recomendación que surgió".

Referente al calendario, Pedro Chaluja dijo; "Estamos en una situación muy especial, es un calendario que tenemos que ir avanzando fecha por fecha, como lo ha hecho FIFA, cierto septiembre es una fecha que fue suspendida no en toda confederación, Conmebol pidió jugar en septiembre, si lo va a poder lograr, no lo sabemos pero tienen la intención de hacerlo, entonces nosotros tenemos la intención de jugar en octubre y en noviembre, sabíamos que se iban a implementar nuevas fechas y el calendario lo iba a permitir".

Para Pedro Chaluja el octagonal sería la eliminatoria ideal para el futuro.

"Sería algo más competitivo, algo más amplio para la Concacaf, habría más fútbol de países, de eliminatorias de selecciones, podría ser mucho más interesante, el cambio pude ser positivo y si no es positivo entonces ya aprendimos y no debemos cometer los mismo errores, me parece que estamos crucificando el sistema y el nuevo formato antes de tiempo".

El apoyo de Panamá al nuevo formato de eliminatoria de Concacaf rumbo a Catar 2022.

"Panamá aceptó el formato, todas las federaciones miembros de Concacaf han aceptado el formato, Salvador no quiere aceptar el formato pero va estar obligado a hacerlo, entonces no es un tema de quiénes aceptaron o no aceptaron, esto fue conversado ampliamente, no es que esto fue la decisión de una persona o un país, esto fue una decisión cónsona, fue de Concacaf la parte técnica de Fifa, la parte técnica de Concacaf, lo presentan la administración, el consejo lo aprueba de manera unánime".

La caída de la selección de Panamá en el "Ranking" Fifa en la era Pedro Chaluja.

"No me arrepiento de no haber nombrado un técnico porque yo sabía que el nuevo equipo de trabajo que llegara iban a tener de alguna manera u otra nombrar un técnico de acuerdo al perfil que ellos consideraban, entonces me parecía que yo dejar a alguien nombrado con un contrato de cuatro años hasta Catar 2022 iba a dejar un problema en las manos de las personas que estaban recién llegando a la federación, por eso no lo quise hacer, creo que Panamá cayó mucho en el "Ranking" porque también tratamos de jugar partidos de primera categoría con rivales de primera categoría, nosotros no estamos mirando el "Ranking" lo que estábamos mirando era la opción de poder mostrar jugadores con equipos de primer mundo y eso me parece que es algo que debemos siempre aspirar todas las federaciones de Centroamérica, nunca se tomó en cuenta lo del "Ranking".