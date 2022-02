Por Carlos Figueroa



El volante panameño César Yanis fue presentado este viernes 4 de febrero como nuevo jugador del Zamora CF de la Tercera División del fútbol español.

Yanis, quien vio pocos minutos con el Real Zaragoza del la Segunda División, espera reencontrarse con su ´futbol y tener minutos de juego.

"Estamos muy contentos por la llegada de este jugador, también darle las gracias por todo lo que ha hecho por estar aquí hoy, después de haber jugado ayer un partido de clasificación para el Mundial, apenas sin poder descansar, acaba de llegar hace unas horas a España, y eso quiere decir mucho, las ganas que tiene y la predisposición de estar aquí en Zamora, y nosotros desde el club agradecerle este gesto", dijo César Villafañe, director deportivo del Zamora CF.

Yanis, por su lado, habló de la salida del Zaragora y la llegada a su nuevo club: "Salí de mi país con la ilusión de llegar a Europa y hacer las cosas bien. Creo que las cosas no salieron de la mejor manera en Zaragoza, y bueno, en la parte anímica me siento bien, ahora que vengo de los partidos de mi selección, me ha tocado jugar, y me siento bastante bien".

El panameño espera aportar "regates, bastantes pases, asistencias, y si hay la oportunidad de hacer goles”.