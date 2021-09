Por Carlos Figueroa Jaramillo



El volante panameño César Yanis fue presentado este martes 14 de septiembre como nuevo jugador del Real Zaragoza, equipo de la Segunda División de España.

Yanis señala que "tanto física como mentalmente me encuentro muy bien y dependerá del entrenador" su participación en el próximo choque, este sábado frente a la Real Sociedad B.

El duelo marcaría su debut en el estadio de La Romareda, en el que quiere empezar a mostrar sus "ganas de triunfar".

🇵🇦🇵🇦 ¡Buenos días #Panamá! 🇵🇦🇵🇦César Yanis con el 1⃣9⃣ del #RealZaragoza a la espalda.¡Os dejamos el vídeo de su presentación oficial!#BienvenidoCésar 🤍💙 pic.twitter.com/eDz3ayyzzx — Real Zaragoza 🦁🤍💙 (@RealZaragoza) September 14, 2021

"Venir a esta institución es algo grande, algo importante. La verdad que me siento contento con estar acá. Cuando me pusieron la propuesta en la mano no lo pensé, por lo grande que es este club, por la historia que tiene, por los aficionados", señaló el jugador en conferencia de prensa.

El jugador panameño manifestó que sus nuevos compañeros "me han tratado de la mejor manera, me han hecho sentir bien".

Sobre su ubicación en la cancha señaló: "Me siento bastante cómodo por la dos bandas. Mucho mejor por la derecha, entrando hacia adentro".

A Yanis le fue asignado el número 19 para la campaña 2021-2022 de la Liga SmartBank.