Por Carlos Figueroa Jaramillo



El volante panameño César Yanis conversó con la prensa española luego de su actuación el pasado martes con el Real Zaragoza ante el Burgos por la Copa del Rey.

"Lo importante fue que se clasificó y ahora a pensar en el domingo", señaló a la primera pregunta de la prensa.

"Jugué el partido completo. No me lo esperaba, el 'profe' me dio la confianza. Venía entrenándome bien en la semana y gracias a Dios se dio el resultado", agregó el habilidoso jugador panameño.

Para Yanis es importante que la fanaticada apoye para la confianza del jugador.

"En la semana trabajamos para jugar, para estar ahí. El míster tomará sus decisiones. Poco a poco trabajando para acoplarme del todo", puntualizó el atacante, quien ha jugado dos partidos como titular en Copa del Rey.