Cecilio Waterman causa sensación en programa de TV en Chile

Cecilio Waterman confesó que hubo momentos en Uruguay cuando hacía mucho frío, se quería regresar a Panamá:

"Nosotros estamos más acostumbrados al Caribe, cuando me tocó ir para Uruguay, cuando es de verano oscurece a las dos de la noche, en Panamá oscurece a las seis de la tarde y cuando llegué el primer día eran las dos de la noche y era de día yo no lo podía creer, ¿a donde estoy metido?" se preguntaba Waterman, "y el frío, yo me quería volver para mi país porque no aguantaba", señaló Waterman.

El goleador panameño, se refirió al agradecimiento que tendrá siempre con Uruguay porque fue allí donde aprendió a formarse como futbolista y persona.

Waterman cerró elogiando la liga profesional de fútbol en Chile, está maravillado por los estadios y desea sacarle provecho a esa experiencia por la que pasa en Chile vistiendo los colores de Universidad de Concepción.

Cecilio Waterman está empatado en el segundo puesto de la tabla de goleadores con 7 tantos.