Cecilio Waterman: "Tuve una madrastra que me pegaba, pero le agradezco"

“En primaria vendían una masa de harina con salchicha que ponían en el mostrador y, cuando tenía hambre, la tomaba prestada o robaba por decirlo así. Me faltaban zapatos para jugar y mi padre siempre me los consiguió. Él se hizo cargo de mí y mis hermanos, porque mi mamá me abandonó cuando era chico. La busqué por muchos años y recién hace dos la conocí, pero no volvimos a hablar más. No tengo rencor con ella, pero son cosas de la vida que me hicieron más fuerte”.