Cecilio Waterman en su presentación: "Mi trabajo es hacer goles"

Por Carlos Figueroa Jaramillo



El delantero panameño Cecilio Waterman dijo este martes en su conferencia de prensa de presentación con el Everton de Viña de Mar, que no se fija tanto en los objetivos individuales, sino en el grupo.

Waterman dejó la semana pasada la Universidad de Concepción, equipo que descendió a segunda división, por el Everton, de la máxima categoría del fútbol chileno.

"Muy contento por estar acá en esta linda institución, quiero hacer las cosas bien para que el equipo esté en la posición que todos queremos, acá lo individual es aparte, lo grupal es lo que nos va a ayudar a todos a crecer, tenemos un lindo grupo, me recibieron muy bien", señaló.

Sobre el técnico, Roberto Sensini, el cañonero manifestó que tienen pendiente una charla.

"Hemos hablado poco, vamos a tener mucho tiempo para conversar, esa charla está pendiente, pero en sí, el recibimiento ha sido muy bueno".

Cecilio llega muy bien físicamente y está listo si el técnico lo necesita para el partido del viernes ante Antofagasta.

El objetivo... como todo jugador quiero ganar.

"Entrené con la U de Concepción, hice toda la pretemporada, llevo pocos días entrenando... tengo que conocer a los compañeros, algunos no me se los nombres".

Sobre sus cualidades, detalló: "De mí siempre van a tener sacrificio, correr, estar fuerte de cabeza para la próxima, un tipo competitivo, me gusta ganar".

Everton fue el cuarto equipo que menos goles anotó en el torneo anterior, por lo que las expectativas son altas con la llegada del delantero panameño.

"El equipo tiene muy buenos jugadores, muy buenos delanteros, yo vine a aportar mi granito de arena, voy a trabajar muy fuerte cuando me toque, es mi trabajo hacer goles y ojalá se pueda dar para ayudar al equipo. Yo no me pongo objetivos, yo voy a trabajar, pero más importante para mí es lo grupal, que el grupo se sienta bien, clasificar a una copa... esto lleva a lo otro".

Waterman se quitó presión ante una pregunta de la prensa sobre los objetivos del equipo de clasificar a un torneo internacional o ganar un título.

"De la mano mía no, acá no juego yo solo, el fútbol es un juego en conjunto, no puedo atacar y defender yo solo, por eso son los grupos, a seguir creciendo todos juntos para lograr el objetivo esto es largo... Me tocó venir a esta institución que tiene ganas para lograr clasificar una copa, vamos a subirnos para llegar a eso, vamos pasa a paso, apenas va un partido y esto largo... el objetivo, como todo jugador, quiero ganar".