Por SomosLaSele



En Chile se jugó la semifinal de ida de, entre los oncenos del Everton y Coquimbo donde Everton se llevó el triunfo 2-1.

En este choque el delantero panameño Cecilio Waterman anotó el gol del triunfo al minuto 90+5'.

Pero el partido tuvo una historia aparte protagonizado por el mismo panameño Cecilio Waterman y el guardameta de Coquimbo Matías Cano.

El portero visitante le gritó al ariete que le pegara a la izquierda y éste le hizo caso y cambió por gol la pena máxima, cuando ya no quedaba nada. “El sabe, porque ahí le pegué el año pasado”, aseguró Waterman en TNT Sports.

Y luego aseguró que Cano “me insultaba, pero yo no le dije nada y me sacaron una amarilla sin sentido” . Tarjeta que no le impedirá jugar el partido de vuelta que se disputará en la ciudad pirata el próximo 1 de septiembre y donde según el técnico de los barbones, Héctor Tapia, “tendremos que hacernos fuertes en la revancha en casa y con nuestra gente”.

(Fuente La Tercera)