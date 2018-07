Carlos Martans renunció a la vicepresidencia de la FEPAFUT

¿La razón? Apoyará la campaña de Robert Zauner, directivo del Tauro, a la presidencia de la FEPAFUT.

SomosLaSele: ¿Renunció a la FEPAFUT?

Carlos Martans: "Así es".

¿Por qué?

"Mi club (el Tauro) no va a estar con el candidato que apoya el grupo actual de la federación. Lógico, decidí abrirme para apoyar a mi candidato, Robert Zauner".

¿Pasó algo entre usted y la actual FEPAFUT?

"No hay ningún problema. Trabajé muy bien con todos, con Mateo (Fábrega), con todos, con Pedro Chaluja. Pero, bueno, yo tengo que seguir para donde va mi club. No hay ninguna polémica. No hay nada. Al contrario, todo bien".

¿Hay un porqué especial sobre la renuncia?

"Es honesto. No me sentía cómodo. Hay cosas que se hablan y que se dicen y que, de repente, pueden salir a la palestra y como estoy yo metido en el medio... No estaba cómodo".

¿Cuándo se escogerá al próximo entrenador oficial de la Selección de Panamá?

"Eso lo escogerá la próxima junta directiva de la FEPAFUT. Esta directiva no escogerá ningún entrenador".