Buenas noticias para Christian Martínez, figura con el Columbus Crew

Hablamos de Christian Martínez, quien juega para el Columbus Crew de la Major League Soccer, quienes derrotaron al DC United con marcador de 3-1.

En este partido Martínez tuvo dos asistencias.

The best of the best from Week 4. 👏Here's our Team of the Week, presented by @Audi. pic.twitter.com/ctZcDLA9sd