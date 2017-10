Bruce Arena saldrá a ganar el partido desde el minuto uno

Arena solamente piensa en el partido contra Panamá, luego pensará en Trinidad & Tobago.

"Necesitamos un gran desempeño. Y creo que estamos preparado para eso mañana. No he pensado en el segundo partido de la jornada. Todo lo que he preparado y estamos concentrados es en el partido contra Panamá."

¿Pulisic el mejor de Estados Unidos?

"Nuestro equipo no es un solo jugador. Pulisic es un gran jugador igual que los otros, vamos con el sistema de atacar a Panamá, abrir los espacios. "

La importancia de sumar para mejorar en la tabla del hexagonal.

"Sabemos que por la tabla es indispensable sumar en casa y subir en la posición. Pensar en el juego nueve y después pensaremos en el juego 10".

Las órdenes de Bruce Arena.

"Los jugadores van a tratar de entrar y ganar el partido desde el minuto uno."

Bruce Arena dice tener referenciado a Panamá.

"Ellos han defendido muy bien. Su defensa es su mayor fuerte. Hemos revisado sus partidos y son bastante físicos. Sabemos que va a hacer un juego de choque mañana.”