Boliviano Always Ready retorna a Libertadores después de 50 años ante coloso Inter

El encuentro está fijado para las 18H15 locales (22H15 GMT) en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. La Llave B la completan Olimpia de Paraguay y Deportivo Táchira de Venezuela.

Always Ready vuelve al torneo internacional después de que en 1968 participara de la primera fase del torneo ante equipos peruanos. En 2019 también volvió a la primera división del fútbol boliviano y el año pasado participó la Copa Sudamericana ante Millonarios de Colombia que lo descalificó.

- Vuelve el 'Turco' Asad -

Always Ready, que tiene su cuartel general en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, cesó del cargo hace una semana al chileno Sebastián Núñez, tras un empate por el torneo doméstico, y optó por volver a llamar a Omar 'Turco' Asad, quien ya estuvo en la banca el año pasado.

Asad mandó mensajes al equipo desde los primeros días: "No hay que 'aburguesarse' con que ya salí campeón y me quedé con eso. No, quiero ganar la Copa, quiero ganar prestigio", dijo sin ambages.

Pero el equipo boliviano sabe que tiene al frente un equipo de jerarquía, con pergaminos en el pecho, con el linaje de los grandes del fútbol continental.

El defensa paraguayo naturalizado boliviano, Nelson Cabrera, uno de los firmes en la defensa, señaló que "tenemos la cabeza puesta en el partido, puesta ante Internacional que va a ser más que complicado, complicadísimo, [pero] con todas las ganas de hacer lo nuestro".

Always Ready no ha hecho grandes cambios para este 2021, respecto al año pasado.

- El 'Colorado' sube a la altura -

El director técnico Angel Ramírez del flamante subcampeón brasileño cerró el lunes sus entrenamientos para luego preparar su ascenso a la altura de La Paz.

En las filas del equipo se han producido algunos cambios, como el retorno de su delantero Taison, con contrato de dos años, tras migrar al fútbol europeo en 2010. Aunque si bien está inscrito, no formaría parte del once.

Llegó el atacante chileno Carlos Palacios y se fue el delantero uruguayo Abel Hernández.

El timonel Ramírez aún no definió dos piezas en el equipo: en la zaga debe elegir entre Zé Gabriel y Lucas Ribeiro.

"La elección depende del entrenador. Siempre trabajo para dar lo mejor de mí, independientemente de mi pareja. Obviamente, me llevo mucho con Lucas y Zé", dijo el defensa argentino Víctor Cuesta.

En el ataque debe escoger al acompañante de Carlos Palacios y están en carpeta Thiago Galhardo, Yuri Alberto y el peruano Paolo Guerrero.

Probables alineaciones:

Always Ready: Carlos Lampe - Edemir Rodríguez, Nelson Cabrera, Harold Cummings, Jorge Flores - Víctor Hugo Melgar, Cristhian Machado, Javier Sanguinetti, Samuel Galindo - John Jairo Mosquera y Rodrigo Ramallo. DT: Omar Asad.

Internacional: Danilo Fernandes - Heitor, Víctor Cuesta, Zé Gabriel, Rodinei - Edenilson, Mauricio, Praxedes, Patrick - Carlos Palacios y Thiago Galhardo. DT: Angel Ramírez.