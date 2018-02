La preparación física en la Sele, un tema de estado para 'Bolillo'

Para el Mundial: "Lo más importante de todo esto es que Panamá se prepare bien. Que Panamá mejore su idea. Que mejore su estilo. Panamá se enfrentará a rivales con mucha capacidad y con experiencia".

Estilo: "No podemos ponernos a cambiar el estilo para contrarrestar a los demás. Tenemos que mejorar nosotros".

Condición física: "La primera condición que le pongo a los muchachos es la condición física".

Inglaterra: "Inglaterra es livianito. Un peso espectacular. Los equipos de Europa son livianos. El peso tiene que ser excelente para tener buenos movimientos".

Equipos mundialistas en amistoso: "Nosotros vamos a jugar un Mundial. Desde que clasificamos estamos enfrentando a equipos mundialistas. Para nosotros, eso es novedad y aprender. El fútbol africano es fuerte y tiene una buena condición física".

Contentos: "Estamos muy contentos con lo que tenemos. Estos partidos amistosos son mundialistas. Son nueve partidos mundialistas".

Dudas: "Hay jugadores que tengo que me dejan las dudas. Si nosotros no estamos físicamente... nuestros jugadores tienen que trabajar en sus clubes y acondicionarse".

Preparación física en otros equipos: "En eso no me quiero meter".

Estilo en los partidos amistosos: "Nosotros siempre jugamos con línea de cinco. Cuando estamos frontal, jugamos con cuatro. Cuando defendemos, jugamos con cinco en el fondo".

El esquema favorito: "Panamá se siente más cómodo con el 4-1-4-1. Se protege bien. Gente rápida por los costados y salida por los laterales. Me gusta mucho el entrar y salir de Gabriel Gómez".

Probar jugadores contra Dinamarca y Suiza: "Utilizaré a lo que más se asemeje a lo que llevará al Mundial. No me pondré a inventar. Tengo claridad. Las puertas de la Sele están abiertas para todo el mundo".

Ismael Díaz: "Yo no llevaré a jugadores para que salgan contrato. Si Ismael no está en forma, no va al Mundial. No quiero que vaya al Mundial y me salga con una lesión. Los médicos vienen analizando. Unos dice que tiene que haberse operado y otros que tiene que hacerse tratamiento".

Jaime Penedo: "Los arqueros tienen que estar bien jugados. Preocupa".

Luis Mejía: "Está en la lista".

Fecha para llegar a Rusia: "Quiero estar 10 o 12 días antes del partido, concentrado y entrenando. Puro entrenamiento. 7 de junio".

'Pepe' Ávila: "Está listo. Juega muy bien. Talentoso y personalidad. Muy buen jugador. Es un jugador bien importante".

LPF y el Mundial: "Los jugadores han mejorado mucho. Me gustan los partidos de la LPF. Ponen el balón en el piso, jugar bien y no pegar tanto".

No somos favorito: "Panamá no sabe lo que es jugar un Mundial. Nosotros vamos a jugar de la mejor manera. No somos ningún favoritos en el Mundial. Hemos cumplido con el sueño, no con la promesa. Se le ha cumplido al país. Hay cosas que Panamá no conoce. Siempre es tenebroso y duro".

Preparación física nivel top: "Nosotros hemos mejorado, pero no hemos llegado hasta esas instancias. Yo sé que Aníbal y Román no tienen problemas para para ponerse en forma. Fidel, también. Amir Murillo... los de Perú están trabajando. Los de Guatemala están trabajando. FIFA obliga a tener 12 días de vacaciones en mayo".

Preocupación física: "Por eso insisto en la parte física. Tengo mi cosita en la cabeza en la parte física".

Aprendizaje o competición: "Panamá no puede ir a un Mundial a... Nosotros vamos a jugar bien, a disfrutar. Costa Rica sorprendió en Brasil. Allá somos visitantes todos los sudamericanos. Esperemos que nuestro equipo se acomode rápido. Panamá no sabe futbolísticamente que es un Mundial. Si clasificamos de ronda, vamos por los cuatro primeros".

Seguir con Panamá después del Mundial: "Yo respeto mucho ese tema. Los técnicos que van al Mundial... Estoy muy contento en Panamá".

Luis Tejada: "Un jugador inteligente. Gran jugador. Tiene que llegar bien de peso. Él sabe. No le pediré velocidad a Tejada, sino talento".

Plan B por la preparación física: "No estamos en Brasil. No tenemos mucho. Si estuviéramos en Brasil... Aquí la competencia no es tan... Hay una diferencia. Veo dificultades en la preparación física. Veo jugadores capaces de jugar el Mundial así como clasificaron. Román es uno de los más grande que hay, Aníbal también. No tenemos 40 jugadores de la misma capacidad. Sé que los muchachos se van a poner en forma".

Falta de concentración: "No solo nosotros. Somos los latinos".

Bélgica: "Es el tercer equipo más caro del mundo".