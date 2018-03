'Bolillo' Gómez y la misión Catar 2022 para la Selección de Panamá

“Me parece muy interesante que Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez continúe como entrenador de la Selección de Panamá por otro ciclo más. Él me ha dicho que le gustaría seguir trabajando aquí, sobre todo, con la base futura, pensando en Catar 2022”, anotó el jerarca del fútbol panameño.

El análisis: “Tendríamos que ver y analizar todo: condiciones y demás. Hay que ver. Después del Mundial de Rusia, conversaremos ese tema con él (‘Bolillo’)”.

Observación en la Selección de Panamá: “Los 24 jugadores que están de gira por Europa con la Selección de Panamá están en observación. Todos. Cooper, que no juega, Arroyo… para eso son estos partidos, para ver”.

La lista Mundial: “’Bolillo’ siempre me ha dicho que tenemos que tener 25 o 26 jugadores preparados. Por temas de lesiones y demás. Hay que estar preparados. La lista aún no está definida”.

La columna vertebral de la Sele va a Rusia: “(los pesos pesados de la Selección de Panamá) ellos van a ir al Mundial de Rusia 2018, salvo que haya alguna lesión”.

Hernán Darío Gómez y el puño de hierro: “Eso sí, a ‘Bolillo’ no le temblará la mano para tomar decisiones. Él siempre me lo ha dicho: yo no saco a nadie, los jugadores se salen solos”.

Partidos amistosos después del Mundial: “Después del Mundial hay tres fechas FIFA y ya tenemos propuestas. Algunos agentes están trabajando en ello. Por el momento: no hay nada definido”.

El futuro de la Liga Panameña de Fútbol (LPF): “Implementaremos cambios en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) a partir del Torneo Apertura 2018. Se les comenzará a presentar el proyecto a los clubes, con una visión de cuatro a cinco años. Las reglas estarán más claras. Se tendrán obligaciones y responsabilidades para participar”.