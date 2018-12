Blas Pérez, invitado de lujo en el sorteo de la Liga de Campeones de Concacaf

El Director en Jefe de Fútbol de Concacaf Manolo Zubiria realizó el sorteo con la asistencia del ex internacional de México y portero del Club América Moisés Muñoz y la leyenda de Panamá Blas Pérez.

Los emparejamientos para los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2019 son los siguientes:

Matchups have been set for #SCCL2019! Los emparejamientos para los octavos de final de la #SCCL 2019 son los siguientes: pic.twitter.com/HgQUoTpxj4