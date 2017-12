Blas Pérez le habría dicho "no" al Alianza Petrolera colombiano

El delantero panameño Blas Pérez, internacional con la Selección de Panamá, no se movería del Municipal de la Primera División de Guatemala.

De esta forma, Blas no firmaría con el Alianza Petrolera de la Primera División del balompié de Colombia, aseguró este miércoles Miler Yovan, periodista de RCN.

“Confirmado. No viene a Alianza Petrolera el delantero Blas Pérez. Le manifestó al presidente Carlos O. Ferreira que se quedaba en Guatemala, en donde quedo subcampeón con el Municipal de ese país”, posteó el comunicador en Twitter.

Por su parte, Jhon Álvaro Mantilla, periodista de Bucaramanga, sustentó la información: "Atención: el delantero panameño Blas Pérez ya no viene a Alianza Petrolera para la Liga 2018. Me lo confirmó el presidente del equipo aurinegro, Carlos Orlando Ferreira. Estaba todo adelantado para llegar, pero el propio jugador le dijo no a su llegada".

El semestre pasado, Blas Pérez sumó un total de cinco dianas con el Municipal en 20 partidos, con 1514 minutos disputados.

