Bélgica espió a Panamá en el partido jugado en Copenhague

Goedefroy, quien presenció el pasado jueves en directo el Dinamarca 1-0 Panamá y que estará dándole seguimiento a la Sele en Suiza, añadió que “no son tan malos como pensábamos que serían”.

“Pienso que son muy organizados. Me impresionó el 5-4-1, en el que jugaron. Las líneas estaban muy bien colocadas. Dinamarca, claramente, tuvo muchas dificultades para entrar en la caja”, anotó el comunicador.

En Bélgica —dijo Goedefroy— los medios estuvieron muy sorprendidos con el buen desempeño de Panamá.

“Creo que el entrenador de Panamá, Hernán Darío Gómez, es muy bueno”, acotó. “Tácticamente es muy fuerte”, valoró.

El periodista belga, además, le gustó el trabajo de la zaga central panameña: “También me impresionaron los saques de banda de Machado”.

Sobre las posibilidades de Panamá ante Bélgica en el arranque de la Copa del Mundo, aseguró: “¿Ganar? No, no lo creo. Pero tal vez un empate, si Bélgica no tiene un gran día y Panamá mantiene su organización y enfoque durante 90 minutos”.

“Diría 80% de posibilidades para Bélgica”, subrayó.

El letrado consideró que Panamá, “ciertamente, merece estar en la Copa del Mundo y creo que hará un buen debut”.