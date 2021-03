Bárcenas: "Soy muy exigente conmigo, puedo dar más"

Por Carlos Figueroa Jaramillo



El volante panameño Édgar Yoel Bárcenas señaló este jueves al canal oficial de su club Girona, que no está satisfecho con su desempeño hasta ahora y sabe que "puede dar más".

"A nivel personal, no estoy en cuanto a números como yo quiero... soy muy exigente conmigo, puedo dar más, lo he demostrado en los equipos que he estado... Pero estoy tranquilo, sé que, si estoy bien, si trabajo bien, si hago lo que pueda ayudar al equipo, los goles vendrán solos y las asistencias también... lo primordial es sumar, ganar, no hay más, pensar en lo grupal más que en lo individual", dijo el panameño.

El volante colonense se refirió al partido que jugará su club este domingo como local ante Almería por la fecha 28 de campeonato español de Segunda División.

🗣 @yoelbar23: "Hi ha partits que s'han de guanyar i el del diumenge n'és un." 💪 pic.twitter.com/Ms7nHkaiki — Girona FC 9️⃣0️⃣🎂 (@GironaFC) March 4, 2021

"Sumar fuera de casa es importante. Nos toca un partido en casa, tenemos una buena dinámica e intentar alargarla. Hay partidos que hay que ganar sí o sí y el del domingo es uno".

Bárcenas habló sobre la ausencia de los aficionados en los estadios: "Los extrañamos mucho, El fútbol sin aficionados no tiene mucho sentido, sepan que estamos aquí esperando que puedan abrir las puertas del estadio y nos puedan alentar... son ellos los que nos dan ese plus cuando los partidos se nos ponen difícil... confíen en nosotros".