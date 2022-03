Por Somos La Sele



Ante el arranque de un nuevo año escolar en el país, las jugadoras de la selección sub-17 de Panamá, comentan su experiencia de cómo es preparase para un Premundial mientras asisten a clases.

Los estudios y el deporte. La perfecta combinación para cualquier joven que además de querer trascender, en este caso en el fútbol, busca prepararse para ser un profesional y tener un mejor futuro fuera de los terrenos de juego.

Con el arranque de un nuevo año escolar y el regreso a clases presenciales en todos los colegios del país, las jugadoras de la selección femenina Sub-17 de Panamá, que se encuentran actualmente en microciclo preparándose para el Premundial de República Dominicana, encontraron la forma de hacer de estos dos mundos algo más que un reto, lograron transformarlo en algo complementario que beneficie tanto el rendimiento académico como el deportivo.

Karolina Rivera, Génesis Pinto y Kayra Pérez, son el perfecto ejemplo. Las tres integrantes de Panamá Sub-17, se han convertido en una pieza fundamental para el equipo que dirige la DT Tania Camposortega, sin la necesidad de tener que descuidar la parte estudiantil. Han participado desde el día 1 en los entrenamientos de la selección e incluso viajaron a Costa Rica el año pasado para disputar dos amistosos internacionales.

Aspiraciones universitarias

Karolina Rivera, de 16 años, se desempeña como defensa central con su equipo el CD Plaza Amador y con Panamá Sub-17. Está cursando actualmente quinto año en el Colegio Real de Panamá y su materia favorita es Educación Física. Su objetivo: poder conseguir una beca en el extranjero para estudiar y jugar fútbol al mismo tiempo.

"Mi meta siempre ha sido optar por una beca en Estados Unidos. Esto sería ideal para poder mezclar el deporte con la universidad", comentó.

Aún no tiene muy claro por cuál carrera universitaria se va a decidir, pero si está segura de que tiene que ser algo relacionado con el ámbito deportivo.

"He pensado que quizás pueda ser en el sector de nutrición deportiva o de rendimiento atlético".

En una situación similar que Rivera, se encuentra Génesis Pinto. La lateral de Mario Méndez FC, también tiene 16 años y de igual manera está en onceavo grado. Ella estudia en el Colegio Octavio Crespo de la provincia de Chiriquí, y su meta también es aspirar por preparase académicamente fuera del territorio nacional. Resaltar, que su materia favorita es la química.

"Yo quisiera ganarme una beca para estudiar en el extranjero. Ya sea como azafata o ingeniera civil, esto junto con el fútbol. Podría ser en los Estados Unidos o en otro país", resaltó.

Por su parte, Kayra Pérez, delantera del Sporting San Miguelito, está en el decimo grado del Colegio Paso Canoas Bilingüe también de la provincia de Chiriquí. A pesar, de que es la más joven de todo el equipo, con tan solo 15 años, ya tiene muy claro que le gustaría ser marina en un futuro.

"Me atraen muchos los barcos. El hecho de también pasar meses en el mar, no sé, me gusta la idea", dijo Pérez.

El día a día

El día a día para cada una de las jugadoras puede variar bastante.

Por lo menos Karolina, cuenta con la facilidad de que su colegio se encuentre en la ciudad de Panamá. A ella le toca despertarse temprano y dependiendo de a que hora tenga entreno, se adapta para poder cumplir con todos su deberes.

"Me tengo que levantar temprano, asistir a la escuela y luego me preparo para las prácticas en la tarde", indicó.

"En caso de que los entrenos sean en la mañana, voy a la escuela, estoy en las dos primeras clases, de ahí vengo a práctica, y una vez finalice, me devuelvo", añadió la central del Plaza Amador.

A pesar de que siempre trata de estar presente en cada uno de los entrenamientos, ella tiene muy claro que lo principal son los estudios.

"Se que es un esfuerzo muy grande, pero mi prioridad siempre es la escuela. Trato de llevar ambas cosas de la mejor forma posible sin descuidar ninguna de las dos".

Por el lado de las chiricanas, les tocó enviar a una carta a las escuelas para poder estudiar mediante módulos, mientras están en la ciudad capital.

Por lo menos, Génesis, aprovecha para hacer tareas en la mañana antes de reportarse con la Sub-17.

"Me toca organizarme. Antes de ir a los entrenamientos adelanto tareas y una vez salgo me toca acabarlas".

Para Kayra es algo muy parecido. Aprovecha las mañanas para hacer tareas y en la tarde las continúa.

"Todos los días me levanto tipo 5:00 am porqué vivo lejos. De ahí desayuno, adelanto lo de la escuela y después salgo al entreno, que son de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. De ahí, regreso para almorzar y a seguir con mis deberes".

Organización y balance

Llevar estas dos vidas de la mejor manera puede ser un gran reto para cualquier joven, pero como ya se demostró, es posible.

Las tres jugadoras desearon enviarle consejo a todos esos niños y niñas que desean mezclar el deporte con el estudio.

"Mi consejo es que si tienen una meta, luchen por conseguirla, pero no descuidando sus estudios, tiene que haber un balance. Yo trabajo muy fuerte y me exijo tanto en el colegio como en los deportes", agregó Génesis.

En cambio, Karolina, quiso resaltar que la escuela siempre es lo más importante, pero se puede llevar de la mano perfectamente con el deporte.

"Mi mensaje sería que siempre lo principal es la escuela, pero que las dos cosas se pueden hacer con la correcta organización y distribución. Ambas se pueden hacer".

Y por último, Kayra Pérez alentó a todas esas personas que practiquen su deporte favorito sin dejar de lado sus estudios.

"No dejen sus estudios, eso es primero. Si el tiempo les alcanza, practiquen su deporte favorito y que lo disfruten. Sigan para adelante con su meta que quieren lograr", finalizó.

Texto: FEPAFUT