Azmahar Ariano piensa en grande con el Alianza Atlético Sullana de Perú

Por Somos La Sele



Con mucho entusiasmo y deseos de triunfar, así se encuentra Azmahar Ariano quien espera el inicio de la nueva temporada en la primera división del fútbol de Perú para jugar por el recién ascendido Alianza Atlético Sullana.

"Estamos bien, gracias a Dios, trabajando", expresó Ariano en entrevista a Somos La Sele Radio. "Dejamos atrás lo que hicimos en Panamá y estamos esperando que inicie el torneo en Perú".

La llegada del jugador panameño se dio tras conquistar con el CAI el título de campeón del Torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Su buen desempeño en ese certamen no pasó desapercibido por el técnico del Sullana, Jahir Butrón.

"El técnico de acá vio videos míos y le gustó mi manera de jugar", precisó 'El Mello' quien manifestó que la presidencia del CAI tiene contactos en el fútbol peruano lo que ayudó a que fuese visto en ese país suramericano.

"Siempre tratamos de pensar en grande en el lugar donde estemos. Esperamos que, con este equipo, podamos conseguir cosas importantes", agregó. "Somos un equipo joven y aguerrido, que juega bien al fútbol".

Su llegada a Perú no fue fácil. Tras arribar a ese territorio se le detectó que estaba contagiado de Covid-19 por lo que tuvo que permanecer en cuarentena en la ciudad de Lima. Considera que el contagio se dio durante el viaje desde Panamá.

"Ha sido un poco complicado por el tema que llegamos a Lima y tuvimos que hacer cuarentena", comentó. "Una vez acá, tuve que hacer cuarentena de 16 a 20 días, y gracias a Dios no me contacté con ningún compañero para no poner en riesgo a su familia".

Ariano también jugo en Hungría para el Budapest Honvéd F.C., en Colombia con el Patriotas Boyacá y el C.D, Marathón en Honduras.

Mientras se espera que el torneo peruano inicie el 12 de marzo, la preocupación se mantiene por la alta incidencia de casos del coronavirus. Eso ha provocado que Ariano no se haya podido contactar con otros panameños que compiten en ese certamen, como lo son Abdiel Ayarza (Club Sportivo Cienciano) y Alberto Quintero (Universitario de Deportes)

"Pensé hablar con 'Negrito', pero como los contagios están altos lo tuve que dejar para más adelante", añadió.

Mientras espera que la situación mejore, Ariano se muestra contento por esta nueva oportunidad en su carrera deportiva.

"Oramos por esta oportunidad", indicó. "A mi edad, soy una persona más madura, con hijo, con familia y viendo la vida desde otro punto de vista".

Además mostró su disposición de jugar con la Selección de Fútbol de Panamá, siempre y cuando sea convocado por el técnico Thomas Christiansen.

"No he tenido la oportunidad de conversar con el 'profe'", indicó. "Ha venido a conocer el medio y creo que ha trabajado en base a eso. Estamos a la disposición de trabajar por la selección".

El jugador formó parte del grupo de convocados a la burbuja sanitaria que la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dispuso para la selección panameña en agosto de 2020, sin embargo no ha sido llamado tras la ruptura de esa concentración.