Por SomosLaSele



Renzo Galeano Sedán, corresponsal en Perú del diario AS participó en Somos La Sele donde se refirió a todo lo que se prepara en ese país previo al amistoso del próximo 16 de enero entre Perú vs Panamá.

La selección de Perú ha iniciado sus trabajos previos al amistoso ante su similar de Panamá, con bastante antelación, así lo señaló el periodista Renzo Galeano Sedán a Somos La Sele.

También destacó que se han presentado casos positivos de Covid-19 dentro del combinado peruano, las identidades de los jugadores no han sido reveladas por parte de la federación peruana.

A pesar de los casos positivos de Covid-19 que se han dado en Perú y el mundo, el partido se mantiene en pie, será un partido sin público: "No va haber aforo, ya el decreto supremo ha sido aprobado para que empiece a regir desde mañana".

Entre los jugadores peruanos que estarán ausentes ante la selección de Panamá, Renzo mencionó: "Lo que pasa es que estan convocados jugadores del medio local, honestamente yo no puedo darte un bosquejo de un once clave, pero hay jugadores de Alianza, Universitario y Cristal que pueden dar la sorpresa en el once titular. Guerrero está descartado, él está pasando por un proceso de recuperación, Farfán si está convocado pero en estos últimos días no se ha presentado, hay cierta preocupación", destacó Renzo.