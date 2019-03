Aumentan críticas contra jugadores de Brasil por empate ante Panamá.

Era la primera vez en la historia que la Canarinha cedía un empate ante Panamá. No sólo por el resultado, también por la actitud de los jugadores, les han llovido las críticas desde Brasil.

"No hubo el espíritu de lo que es la Selección brasileña y los jugadores no honraron esta camiseta. No me refiero al empate con Panamá, porque son cosas que suceden en el fútbol. Me refiero a empatar con Panamá de forma apática", dijo Casagrande, exinternacional brasileño de la década de 1980.

No fue el único. "Este es el tipo de comportamiento que no lo queremos para jugadores de la selección brasileña", agregó Junior.

"Sólo se salvaron cuatro. Casemiro, Arthur, Lucas Paquetá y Richarlison. Y también un poquito Coutinho en el primer tiempo", aseguró Galvão Bueno, un conocido periodista deportivo de Globoesporte en Brasil.

