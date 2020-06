Atlético Chiriquí señala sus razones detrás de la crisis que vive el club

"Le enviamos una disculpa a nuestros jugadores, cuerpo técnico, administrativos y fanáticos. Queríamos convertir al club en un ejemplo a seguir, lamentablemente hemos fracasado", señalan.

"Hoy en nuestro aniversario 18, aceptamos el fracaso y enviamos un mensaje de esperanza a nuestros jugadores., lucharemos hasta el fin para salvar el equipo y lucharemos hasta el éxito", señaló otro de los puntos del escrito firmado por la Junta Directiva.

A continuación el comunicado íntegro:

El Club Deportiva Atlético Chiriquí, una asociación deportiva sin fines de lucro, inscrita en PANDEPORTES mediante la resolución 09-2012 del 5 de julio del 2012. Durante varios meses hemos guardado silencio en referencia a la crisis que estamos enfrentando como club. Una crisis que ha provocado el incumplimiento en algunas de nuestras obligaciones entre estas y quizás la más importante, la obligación contractual que tenemos con nuestros jugadores, cuerpo técnico y administrativo.

Definitivamente esta crisis ha dejado en evidencia todas y cada una de las debilidades de nuestra organización. Este silencio ha sido interpretado como falta de interés, algo que es completamente entendible dadas las circunstancias que vivimos hoy en día como consecuencia del COVID-19. Sin embargo, consideramos que cuando no hay algo positivo que decir, es mejor guardar silencio y tomar responsabilidad, mientras buscas o encuentras una solución.

Hoy, 18 de junio del 2020, día en el que en teoría celebramos nuestro aniversario #18, hemos decidido romper el silencio y aclarar a todos “La verdad detrás de la crisis del Atlético Chiriquí.”

Para iniciar, extendemos públicamente una disculpa a nuestros jugadores, cuerpo técnico y administrativos. Una disculpa honesta por el dolor que nos genera no poder ser aquella figura de respaldo que en tiempo de crisis debemos ser. Con nuestros fanáticos y el público en general, por no tomar decisiones acertadas que nos llevaron a una seguidilla de resultados negativos.

Desde que tomamos el equipo la intención era convertir al Atlético Chiriquí en una referencia de nuestro fútbol, en un ejemplo a seguir en cuanto a gestión se refiere, pero la intenciones y las acciones no son lo mismo. Hemos fracasado.

Lamentablemente el fútbol en nuestro país no está ni cerca de ser sostenible y sin sostenibilidad no solo no puedes crecer si no que es difícil encontrar los medios para subsistir. La falta de planificación y las decisiones improvisadas de terceros, afectan de manera constante a los clubes y por ende el capital que con mucho esfuerzo generan los directivos.

Quizás la decisión sabia, sería dejar a un lado el club, declararse bancarrota, porque en el mundo real toda empresa u organización que no es sostenible se cierra. Pero somos conscientes lo mucho que dejamos de impactar a la provincia si esto llega a suceder. Las oportunidades que ya no tendrá la juventud y las plazas de trabajo que dejamos de generar.

La realidad es que el COVID-19 no fue más que la cereza del pastel, el único elemento con el que no contábamos, una pandemia; la gota que derramó el vaso. Pero al final, cada factor no es más que una excusa; na justificación que nos decimos una y otra vez para procesar de mejor manera el fracaso.

Ahora… ¿Qué tan malo es el fracaso? Fracasar no es lo malo. Lo malo es aferrarte a las razones que provocaron el fracaso, ósea las excusas. Las excusas no son más que un ancla que te impiden crecer, fueron creadas para aquellos que no tienen el valor suficiente para aceptar la realidad y decir la verdad a la cara. Solo aquellos que están dispuestos a dejar las excusas a un lado, serán aquellos que superen los obstáculos en el camino que te llevan el éxito.

Hoy… En nuestro aniversario #18 nos despojamos de las excusas. Aceptamos el fracaso y nos empedáremos de la responsabilidad que tenemos con nuestra provincia. Hoy 18 de junio del 2020… Enviamos un mensaje de esperanza a nuestros jugadores, cuerpo técnico, administrativos, fanáticos y no fanáticos. A todo el pueblo chiricano porque lucharemos hasta el fin para salvar al Club de Chiriquí y gestionar nuestro futuro hasta el éxito.

En ocasiones, esa gota que derramó el vaso termina siendo la semilla del cambio que necesitabas. Hoy en nuestro aniversario #18… ¡RENACEMOS! El partido no termina hasta el pitazo final. Juntos haremos del Atlético Chiriquí un grande de Panamá.

"El partido no acaba hasta el pitazo final".

Atentamente,

Directiva del Atlético Chiriquí