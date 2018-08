Armando Cooper disparó contra el director técnico Kudelka de la U de Chile

Pero antes de partir de Chile, el panameño Armando Cooper se desahogó y en entrevista dada a La Tercera, se refirió al director técnico de la Universidad de Chile, Darío Kudelka:

“¿Si pensé irme antes? Sí, lo pensé antes del Mundial. Pero durante el Mundial, el actual técnico (Kudelka) habló de mí y lo hizo de buena forma. Sin embargo, al llegar casi ni me tomaba en cuenta en los entrenamientos, como si me estuviese pasando la cuenta. Sentía que cada día me faltaba el respeto”.

“pasaron muchas cosas durante ese tiempo que sentí que no se me valoraba ni respetaba. Me voy en deuda porque no jugué nada. Las ganas que tenía de jugar y ayudar al grupo eran más grande que este mundo".

“Me llevo un lindo recuerdo del club, de los compañeros que siempre se comportaron de maravilla conmigo. El hincha también es especial porque siempre me llenaron de mensajes positivos y de confianza en mis redes.

A partir de ahora, Armando Cooper pondrá todos sus reflectores con su nuevo club el Dinamo de Bucarest.