Armando Cooper apuesta por Julio Dely para el banquillo de Panamá

De forma espontánea y abierta, el colonense habló de varios aspectos de su carrera y no se guardó nada a la hora de apoyar a Julio Dely Valdés, para retomar el mando de la Selección Nacional de Panamá.

"Es difícil elegir un técnico. Por pergaminos, nacional Julio ¿Internacional? Se tendría que ver cuáles son las opciones. Por todo lo que ha hecho y por números sería Julio Dely Valdés", dijo Cooper.

Esté yo o no esté yo en la Selección. Por partidos ganados, no hay un técnico que lo haya hecho mejor que él (Julio Dely).

El mundialista en Rusia 2018, agregó: "Esté yo o no esté yo en la Selección. Por partidos ganados, no hay un técnico que lo haya hecho mejor que él (Julio), por como jugamos y porque el jugador lo respeta y le cree mucho lo que él dice y es una insignia para el jugador panameño. No está en mis manos y después veremos que deciden los que eligen”.

"En el Hexagonal (para Brasil 2014), estuvimos a un partido del mundial. El partido no lo pierde Julio, lo pierden los jugadores. Después de esa eliminatoria, Julio debió haber continuado. Él se va en el 2014 por lo que pasó, el golpe fue muy duro", expresó el veterano volante.

Cooper, junto a "Puchito" Medina, repasaron los nombres de los otros candidatos a seleccionado nacional.

"Cheché (José Eugenio Hernández) no sé quién es, nunca le he dado la mano ni lo conozco personalmente. A (Reinaldo) Rueda tampoco. A Pinto, por ahí lo he enfrentado, sé el estilo de juego que hace, pero no sé cómo es el trato de él con los jugadores. Por ahí unos dicen que no es un buen trato... lo dicen algunos ticos, algunos hondureños. El jugador panameño no es el tico ni el hondureño... el panameño es bien hijo de... bien complicado y eso va a ser un roce muy grande y no con uno, sino con la gran mayoría", advirtió.

A Pinto, por ahí lo he enfrentado, sé el estilo de juego que hace, pero no sé cómo es el trato de él con los jugadores. Por ahí unos dicen que no es un buen trato.

Cooper señala que los jugadores de experiencia deben seguir en la selección para enseñar a los jóvenes.

"Por más que el técnico sepa mucho, ¿quién va a guiar dentro de la cancha a ese montón de jóvenes?", se preguntó.

Armando recordó que Julio Dely fue el que le descubrió la posición de volante mixto.

"Nunca había jugador esa posición. Tendía a arrancarme como extremo. Luego me puse a estudiar como jugaban otros jugadores y aprender".

"Me siento cómodo porque puedo hacer lo que me gusta: defender y atacar", añadió.

El "Perco" revivió el partido ante Costa Rica que nos clasificó a Rusia: "Doy un pase bombeado, sabiendo como juega Tejada, esperando que la aguante y yo desplazarme. Después la peina de forma espectacular y todos sabemos lo que pasó".

Por último, Cooper señaló que a partir de junio deberá unirse a su nuevo club en el fútbol del exterior. El jugador no reveló el nombre, pero se ha conocido que se trata del Hapoel Tel Aviv de Israel.

De su año con el Árabe Unido manifestó que lo tomó tranquilo, cuidándose, por el tema de la cancha sintética o las lesiones.

"Jugué siempre dándolo todo, pero con bastante precaución", puntualizó.