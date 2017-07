Argentino Leonardo Pipino disfruta de su nuevo rol en el fútbol

"Hoy mi objetivo es trabajar en el CAI lo más posible y buscar una posibilidad de trabajar en el extranjero", dijo el entrenador.Pipino aseguró que en estos últimos tres meses ha estado metido en el trabajo de las categorías Sub 13 hasta el equipo de reserva del CAI. "Es la parte de la que me encargó en la institución".El equipo de La Chorrera, de una u otra manera, copia el estilo del Saprissa, de pedirle a los jugadores que compartan el deporte con los estudios académicos."Tratamos que nuestros jugadores estudien. Los chicos que no estaban estudiando, el club le ayuda con el colegio, nos estamos haciendo cargo de los estudios de varios jugadores, para que esto no le genere tanto gasto a su familia"."Desde la reserva hasta la categoría 15 todos los jugadores estudian; mientras que en la Sub 17, como se está formando, hacemos el análisis, pero de seguro será igual que en todas las otras divisiones", agregó.Pipino señaló que además de la parte académica, también se trabaja en la construcción de un centro de entrenamiento. "Una parte está lista, mientras que la otra ya se está terminando".La Academia CAI cuenta con 700 chicos, entre jugadores directos del club, como de sus sedes filiales.Sobre su paso por la selección Sub 20, de donde en febrero de este año fue despedido de su cargo previo al premundial de la categoría, Pipino señaló que ya pasó la página y dejó claro que "no tomaría mas ese cargo, debido a que sus objetivos son otros"."Mis objetivo son otros, aunque suena mal decirlo pero ya no me interesa trabajar en las selecciones Sub 20, Sub 17, ni la Sub 15, mis objetivos, a corto y largo plazo, son otros, pero estoy seguro que mi meta no pasa por dirigir selecciones juveniles, es una etapa en mi carrera que concluí, creo que lo hice de buena forma", manifestó.