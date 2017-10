Arena: "No hay ninguna excusa, simplemente fallamos"

El seleccionador de Estados Unidos, Bruce Arena, cuyo equipo perdió este martes por 2-1 ante Trinidad y Tobago en el último partido del hexagonal de la Concacaf y quedó por fuera del Mundial de Rusia 2018, fue categórico al decir que no tenían ninguna excusa y simplemente habían fallado.

"No tenemos excusas. Hoy fallamos. Podríamos habernos ido perfectamente de este campo con un punto y clasificados", declaró con frustración Arena al concluir el partido que se disputó en el Alto Bolden Stadium, de Couva, Trinidad y Tobago."Era mi responsabilidad y trabajo el conseguir tal objetivo, llevar al equipo al Mundial".Arena admitió que habían llegado en la condición ideal para conseguir la clasificación ante un rival al que le ganaron 14 veces en 21 partidos, incluidos los tres últimos de manera consecutiva."Recordé durante los últimos días y después de ganar por 4-0 a Panamá, que nos faltaba un trabajo por hacer, pero a este partido, desde mi punto de vista, el equipo llegaba perfectamente posicionado y de manera incomprensible lo hemos perdido", agregó Arena.La derrota dejó a Estados Unidos con 12 puntos, de los 30 posibles que se podían alcanzar, uno menos de los 13 que consiguieron Panamá, que ganó por 2-1 a Costa Rica; y Honduras, que venció por 3-2 a México.Panamá logró el pase directo a Rusia 2018 al quedar tercero en la clasificación del hexagonal, mientras que Honduras fue cuarta y tendrá que jugar la repesca contra Australia.Arena dijo que los puntos conseguidos demuestran que Estados Unidos tuvo durante todo el hexagonal un rendimiento inconsistente y eso fue lo que le costó la eliminación, la primera desde México 1986 después de haber disputado siete mundiales consecutivos."Está claro que nuestra eliminación es buena para la Concacaf en el sentido de lo competitivo que ha sido todo el hexagonal durante esta edición", destacó Arena."Sin duda que México ha sido el equipo dominante en el hexagonal. Costa Rica demostró la gran calidad que posee como selección, mientras que Panamá, Honduras y Estados Unidos fuimos inconsistentes durante todo la competición", añadió.Arena, de 66 años, dijo que no era el momento de hablar sobre su futuro, pero estaba claro que habría que iniciar un nuevo proceso de trabajo de cara al Mundial de Catar 2022."Ya habrá tiempo para hablar de mi futuro dentro de la selección, ahora la realidad es que quedamos fuera del Mundial porque no supimos aprovechar todas las oportunidades que tuvimos hasta el último minuto", agregó