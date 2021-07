Mundial de Futsal Lituania 2021 Arbitraje panameño estará representado en el Mundial de Futsal

Por SomosLaSele



Con 31 años y dirigiendo la última final del Premundial disputado en Guatemala, el árbitro Roberto Enrique López Fernández, ha sido designado para dirigir la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021. Roberto López es panameño y también mundialista.

EL SITIO

López Fernández, oriundo de El Sitio de Juan Díaz en la Ciudad de Panamá, se muestra “agradecido con Dios por esta bendición, muy feliz y contento por esta designación”.

Internacional desde el 2017, inició su carrerea en ligas barriales, pasó a la estructura federativa y hoy sabe que se ha convertido en un árbitro mundialista. “Me acuerdo empezando en el futsal, fui designado con el profesor Próspero Giménez, conocido como Popín, en un partido en Arraiján. No sé si él lo recordará: me vio dirigir y me acuerdo que me dijo al final del partido: tú vas a ser un árbitro FIFA. Y gracias a Dios no solo fui un árbitro FIFA, sino que también fui designado a una Copa Mundial”, comenta con gratitud en sus palabras.

CUALIDADES FÍSICAS Y TÉCNICAS

"Lo que ha llevado a Roberto a que haya sido designado por FIFA, entre otras cosas, han sido sus cualidades físicas y las cualidades técnicas. Es un árbitro muy disciplinado y su participación en los torneos donde ha estado han sido muy buenas; le permitieron estar en el Premundial y allí es donde la FIFA le vio la capacidad suficiente para poder estar en la Copa Mundial de la FIFA”, comenta Elix Peralta, instructor del Dep. de Arbitraje de Futsal en la Federación Panameña de Fútbol.

MI ESPOSA

La familia, casi siempre, es pieza clave en el rendimiento de cada persona en el ámbito profesional. El caso de Roberto López no es la excepción: "Sin ella (su esposa, Robersi de López) no estaría viviendo este presente. A una primera prueba física de la FIFA no pude llegar, y pensé en dejar la actividad. Fue mi esposa la que me empujó a que continuara con mi carrera como árbitro y hoy gracias a Dios y a ella estaré en una Copa Mundial", menciona emocioando.

EL PREMUNDIAL

"Hoy en día se ve el fruto del sacrificio, trabajo, entrega que se realizó en tanto años. El Premundial fue una participación bastante buena. Fui designado a la final y de hecho fue lo que nos dio la calificación para poder ser designado a la Copa Mundial de Lituania", explica López.

PREPARANDO LITUANIA

López y los otros 36 árbitros designados para la Copa Mundial, llegarán a Lituania, aproximadamente unos diez días antes de iniciar el torneo para llevar a cabo la última etapa de la preparación de la mano de la FIFA: "La FIFA nos ha estado apoyando con reuniones virtuales, de video-test, de teoría de la regla… Estamos trabajando en grupo, en donde se nos ha hablado bastante de las modificaciones en el reglamento y que trabajemos todos con un mismo criterio conforme a las reglas de juego para garantizar un gran espectáculo".

Fuente: Fepafut