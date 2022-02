Por Somos La Sele



El director técnico de la selección Sub-20 Masculina de Panamá, Ángel Sánchez, confirmó la lista de 25 jugadores que estarán participando en un nuevo microciclo de la categoría la próxima semana.

Los entrenamientos se llevarán a cabo el lunes 28 febrero y martes 1 de marzo, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en el Estadio "Cascarita" Tapia. El día miércoles, se disputará un amistoso ante el Sporting San Miguelito, para darle un cierre al microciclo. El encuentro será en el Estadio de Los Andes a las 9:00 a.m.

El equipo panameño se está preparando para el Premundial de la Concacaf, competición que dará tres cupos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Indonesia 2023.

La fecha y sede para el torneo ya fueron confirmadas. Será en Honduras, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y se jugará del 18 de junio al 3 de julio de este año.

El sorteo de fases de grupos está programado para el próximo 3 de marzo.

Este Premundial también otorgará por primera vez, los dos boletos para la próximas olimpiadas, a disputarse en Paris en el 2024.

A continuación, la lista de convocados.

Porteros

Miguel Ángel Pérez (Sporting SM)

Xavier Cruz (San Francisco FC)

Gustavo Pinzón (Tauro FC)

Defensores

Estarlín Hurtado (Tauro FC)

Aimar Modelo (CAI)

Melquisedec Cox (Sporting SM)

Omar Alba (CD Plaza Amador)

Alexis Jafet (CD Universitario)

Humberto Ramos (Sporting SM)

Omar Valencia (CD Plaza Amador)

Omar Berrocal (Tauro FC)

Volantes

Edward Cedeño (Potros del Este)

Nicholás (Tauro FC)

Rodolfo Vega (CD Plaza Amador)

Rodrigo Tello (Potros del Este)

Ángel Guevara (CD Plaza Amador)

Samuel Jiménez (Sporting SM)

Ignacio Espinoza (San Martín FC)

Delanteros

Keny Bonilla (San Francisco FC)

Ricardo Gorday (Tauro FC)

Didier Dawson (CD Plaza Amador)

Leonel Tejada (CD Plaza Amador)

Joshua Gallardo (Potros del Este)

Joel Guevara (CD Universitario)

José Arboleda (SD Atlético Nacional)

Texto: FEPAFUT