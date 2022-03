Por Boris Alexander Cruz Caballero



Finalizado el partido donde la selección de Panamá empató con Honduras 1-1 el capitán de la Sele, Aníbal Godoy con una autocrítica notable.

Godoy destacó que no se ganaron los duelos y la relajación afectó en parte a la selección de Panamá.

"No ganamos los duelos, ahí se muestra la relajación, cuando físicamente no ganábamos los uno contra uno, ellos eran más fuertes que nosotros en el segundo tiempo, protegían más el balón, con más actitud nos ganaron, solo cambiaron de actitud en el segundo tiempo, y bueno nosotros caímos en el juego de ellos y no pudimos levantarnos de este segundo tiempo".

Aníbal Godoy resaltó que toca levantar la cabeza en este empate ante los catrachos.

"Toca ganar, toca levantar cabeza, toca estar unido, sabemos que el país esta triste con este empate pero en realidad nosotros siempre queremos ganar lastimosamente empatamos hoy y toca seguir adelante, no hay de otra".

No queda duda que para clasificar al Mundial de Catar 2022 se debe ganar a los equipos grandes, así lo ve el capitán de la Sele, Aníbal Godoy.

"Toca pasar página, recuperar, mañana es otro día analizar qué hicimos bien, en los videos qué hicimos mal, es más difícil analizar cuando empatas así de esa manera, los videos pero bueno esto es parte del fútbol, somos profesionales, sabemos que tenemos que levantarnos de esta y si queremos ir al mundial tenemos que ganarle a los equipos grandes y ahora hay que tratar de ir a los Estados Unidos y sacar los tres puntos".

La selección de Panamá jugará el próximo domingo 27 de marzo en Orlando, Florida, contra los Estados Unidos, partido correspondiente a la fecha 14 del octagonal de Concacaf y podrá ser visto por las pantallas de TVMAX.