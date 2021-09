Por Boris Alexander Cruz Caballero



La selección de Panamá empató con México 1-1 y una de las figuras fue sin dudas Aníbal Godoy quien respondió a los cuestionamientos una vez terminado el partido.

Para Aníbal Godoy, la actitud y la personalidad que mostró la selección ante México, fue muy importante:

"Creo que en los últimos veinte minutos de este partido, bueno ellos tuvieron un poco el balón, es normal, pero bueno, así son las eliminatorias, ahora hay que ir a sus clubes a seguir trabajando y venir con todo en octubre".

Aníbal Godoy, no se siente satisfecho por el resultado del partido, Panamá 1-1 México.

"Bueno en realidad me siento satisfecho por cómo lo hicimos, creo que el resultado de hoy no me siento satisfecho, más allá de que jugamos bien, pero creo que por ahí el fútbol no es de merecimiento, si decíamos que merecíamos ganar, bueno merecíamos porque hicimos las cosas mejor durante setenta minutos, pero bueno, hay que seguir trabajando".