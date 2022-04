Hablamos de un estadio con capacidad de 30 mil aficionados y que hasta ahora es el estadio de fútbol más grande en los Estados Unidos.

El coloso de Tennessee , incluye seis salones, dos docenas de palcos y una puerta de entrada dedicada para el grupo de seguidores que se ubicará en el lado norte.

Teniendo como objetivo el Mundial de fútbol 2026 donde los Estados Unidos será una de las cedes, la MLS se posesiona como una de las ligas más competitivas del mundo, mostrando así que el fútbol en ese país no para de crecer.

Can you hear that, Nashville? Sunday. @GEODISPark is here. pic.twitter.com/iBHgp92swI

Ese crecimiento se ve en este nuevo estadio en Nashville, el Geodis Park, el CEO del club Ian Ayre, detalla: "Queremos que nuestro campo sea el foso de los leones".

Este proyecto estuvo liderado por el propio Ayre quien estuvo dentro del seno del club inglés Liverpool durante diez años y ha inyectado esa filosofía "red" dentro del club de Nashville.

"Es importante que cuando tus rivales te visitan tengan miedo, quieres que sepan que es difícil venir a jugar allí. Queremos que nuestro campo sea el más complicado de la MLS", destacó Ayre.

El club a mitad de semana llegó a vender un total de 20 mil abonos de la temporada para poder estar en el Geodis Park.

El panameño Aníbal Godoy en sus redes sociales regaló su camiseta con la número 20 celebrando así los 20 mil abonados.

We are already 20k we have 10k left, we are waiting for you on May 1 at the @GEODISPark#VamosNSC🖤💛 https://t.co/Q7n32yKVwy