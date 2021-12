El panameño fue una de las figuras de su equipo esta campaña, donde alcanzó los playoffs y estuvo cerca de jugar la final del torneo.

La página web del Nashville señala que alcanzó acuerdos de extensión con el capitán Dax McCarty, Alex Muyl y Eric Miller. También acordó nuevos acuerdos con Godoy, Randall Leal, Brian Anunga y Dan Lovitz, entre otros jugadores.

Godoy, de 31 años, es capitán de la selección de Panamá y figura importante durante la presente eliminatoria camino a Catar 2022.

We've announced our roster status for the 2022 season, including contract extensions for 5⃣ playersMore ⬇️