Aníbal Godoy cumplió su partido número 100 con la Selección Nacional

Por SomosLaSele



El veterano volante, Aníbal Godoy, cumplió la noche de este jueves ante barbados su partido número 100 con la Selección Nacional de Panamá.

En zona mixta, el jugador conversó con nuestro enviado especial Ricardo Icaza.

"Un partido que no fue fácil, el fútbol ha cambiado mucho, la historia no juega y esto es lo que vamos a encontrar. Es mejor corregir ganando, generamos 15 ocasiones, no la metimos", dijo Godoy.

"No quiero poner de excusa la cancha. Nosotros teníamos planificado tener buen trato de balón, generamos muchas ocasiones de gol... nosotros estuvimos bien, pero hay que meterla".

El jugador señaló que el equipo se desesperó en el segundo tiempo.

"Vimos más en el segundo tiempo la desesperación, queríamos rematar desde 40 metros. Les decía (a sus compañeros) que había que tener calma, que el gol iba a caer… el domingo tenemos que tener otra mentalidad, ya Dominica complicó a República Dominicana", puntualizó.

Godoy destacó el trabajo de los jóvenes del equipo y recalcó que deben mejorar en el juego del domingo ante Dominica.