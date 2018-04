Aníbal Godoy habló para AS y se refirió a la última fecha FIFA

Uno de los temas principales fue la goleada de 6-0 que sufrió la Sele ante Suiza en la pasada fecha FIFA.

"El verdadero Panamá es el que han visto siempre, creo que para nosotros es muy importante trabajar muy bien, con nuestros clubes, con la misma selección, trabajar un mes antes del mundial será muy provechoso para nosotros, el verdadero equipo es el que han visto siempre corriendo, luchando todas las pelotas".

"Se vivieron algunas situaciones de partido que no se había presentado, como el 5-4-1 que jugamos, que nos había salido bien ante Dinamarca, contra Suiza no funciono, porque supieron contrarrestar a nuestros jugadores y no dábamos tres o cuatro pases seguidos, eso nos afectó. Ya cuando cambiamos al 4-1-4-1 que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, las cosas fueron distintas. Nosotros no hicimos lo que el profe quería’’, señaló.

La selección de Panamá tiene pendientes dos partidos más antes de jugar el Mundial de Rusia, ante Irlanda del Norte el 28 de mayo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez y contra Noruega en Oslo el próximo 6 de junio.