Por SomosLaSele



En un contacto internacional, hasta Alemania, el defensor panameño Andrés Andrade estuvo en Somos La Sele donde se refirió a su carrera y lo que espera con la selección de Panamá en lo que resta de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

Andrés Andrade destacó que está muy feliz de estar en la Bundesliga y esta claro en que puede abrirle las puertas a otros panameños talentosos en el fútbol europeo:

"Lo que estoy viviendo ahora en mi carrera futbolística tanto en lo personal, creo que me siento muy feliz de estar aquí, pudiendo abrirle la puerta a muchos jóvenes en Panamá que sé que también tienen el talento para estar acá, gracias a Dios he cumplido mi primer objetivo que era consolidarme con el equipo, ahora estoy teniendo más continuidad con el equipo, el profesor me tiene mucha más confianza, me están utilizando de lateral izquierdo, pero como le he dicho, no es una dificultad para mí hacerlo ahí como en la central".

El cambio de jugar en la Bundesliga de Austria a la Bundesliga de Alemania.

"Quedé asombrado la verdad, cuando me hablaron de la Bundesliga, yo pensé que me estaban hablando de la segunda Bundesliga, después de darme cuenta que en realidad si era la Bundesliga, la primera, que iba estar con los grandes, grandes equipos, grandes jugadores, simplemente cerré los ojos y miré a Dios y le dije que si esa era su voluntad pues ir allá ese sería un nuevo reto para mí y muy feliz porque se dio todo de la mejor manera".

El mensaje de Andrés Andrade para los convocados para el partido amistoso ante Perú.

"Le deseo lo mejor a los convocados a los que están convocados para Perú, creo que es más que todo para darle un poco de continuidad, ayude a los jugadores nuevos para que el profesor los pueda ver y un día más adelante los pueda tomar en cuenta".

Los partidos de eliminatorias que vienen ante Costa Rica, Jamaica y México, Andrés Andrade destacó lo siguiente:

"Sabemos que hay tres partidos que se nos vienen, que son muy importantes para nosotros, pienso desde mi punto de vista que no nos debemos relajar por lo que venimos viviendo, tenemos que tener los pies sobre la tierra y enfocarnos hacer lo mismo que hemos venido haciendo, usarlo a nuestro favor, salir con esa actitud que siempre salimos", destacó Andrade, jugador del Arminia Bielefeld de la Bundesliga alemana.