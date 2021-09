Por Carlos Figueroa Jaramillo



El defensa central panameño Andrés Andrade repasó en el canal oficial de su club Arminia Bielefeld, el recorrido hasta llegar a la Bundesliga y su posible debut este sábado ante el Hoffenheim por la quinta jornada del fútbol alemán.

"Siempre soy agradecido con los fans de Panamá que me dan su apoyo. Me da mucha alegría saber que no estoy solo acá y siempre están ahí para apoyarme", dijo Andrés en el canal de YouTube ArminiaClubTV.

Andrade se mostró feliz porque está un escenario totalmente diferente y espera en el partido de mañana "tratar de poder ganar, que es lo importante ahora mismo".

Habló sobre el fanatismo por la Bundesliga que hay que Panamá y de la clasificación de la "Sele" al pasado mundial.

"La gente está pendiente a mi debut, están esperando eso con ansias y se ve mucho la Bundesliga".

Señaló que fue recibido bien por sus compañeros y tratará de sentirse como en casa.

"Tenemos que salir a conseguir los tres puntos que es lo más importante", reiteró sobre el juego ante el Hoffenheim.