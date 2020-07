Andrés Andrade se abre su paso en la Bundesliga de Austria

El defensor panameño conversó con Ricardo Icaza para TVN Noticias y señaló que vio en ese club una oportunidad que debía aprovechar.

"El técnico me había dicho que me tomaría en cuenta para los entrenamientos y que los partidos los jugaría en segunda división. Yo me dije que esta era mi opotunidad. Sabía que si entrenaba bien me podría ganar un puesto y tenía la calidad para pelear un puesto ahí y así fue".

Actualmente el Lask Linz se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones del certamen austríaco que, de mantenerlo, le permitiría jugar las eliminatorias para la Champions.

El jugador de 21 años de edad ha tenido que adaptarse a un país cuyo idioma oficial es el alemán, pero en el que también se habla mucho inglés.

"Me costó mucho", reconoció. "Al principio estaba con un traductor, pero con el tiempo las personas me comenzaron a hablar el inglés, ya que el alemán se me complica bastante, y ahora me sé desenvolver un poco más en el inglés."

Andrade tuvo su primera experiencia con la Selección de Panamá en un partido amistoso ante Honduras, realizado el 16 de noviembre de 2018, cuyo resultado fue una derrota por 0-1. Por tal motivo espera tener una nueva oportunidad con el conjunto nacional.