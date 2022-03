Por Boris Alexander Cruz Caballero



La selección de Panamá ya está al completo con la llegada de los jugadores José Luis Rodríguez, Michael Amir Murillo, Édgar Yoel Bárcenas y César Yanis, la selección de Panamá entrenó este martes bajo las órdenes del míster Thomas Christiansen en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Previo al entrenamiento dirigido por Thomas Christiansen los jugadores que hablaron con los medios de comunicación fueron Andrés Andrade y Aníbal Godoy.

Para Andrade, jugador del Arminia Bielefeld de la Bundesliga alemana, recalcó el compromiso que tienen los jugadores para el juego ante Honduras:

"La presión siempre es algo que tenemos que convivir con eso, pero somos profesionales, sabemos que estamos ya ahí, solo dependemos de nosotros mismos y ahora toca afrontar el compromiso con profesionalismo".

El partido ante Honduras.

"No tienen nada que perder, pero puede ser un rival muy complicado, solamente tenemos que concentrarnos en el trabajo de nosotros y salir desde el primer minuto a ganar".

El capitán de la selección nacional, Aníbal Godoy, destacó que hay que pensar positivo antes de salir a la cancha:

" Hay que pensar positivo, ganando, haciendo un buen partido y clasificando que es lo que queremos, irnos a nuestros clubes felices, dejar el país contento y tratar de conseguir el objetivo que es lo que queremos, lo que estamos luchando y por lo que estamos aquí".

Romell Quioto; "Nosotros vamos a tratar de ir allá hacer nuestro partido".

La selección de Honduras, dirigida por el colombiano Hernán Darío Gómez, sigue sus trabajos pensando en el partido ante Panamá y también están llegando los pocos legionarios que fueron convocados, entre ellos Romell Quioto quien le mandó un mensaje a la selección de Panamá:

"Nosotros vamos a tratar de ir allá hacer nuestro partido, a tratar de sacar un buen resultado, nosotros siempre le hemos tenido respeto a Panamá, nosotros no tenemos por qué hablar mal de ellos expresándonos de mala manera sobre ellos, creo que ellos también deberían de respetarnos a nosotros".

"Nosotros trabajamos para ganar, que los resultados desde que empezó la octagonal no se hayan dado, no quiere decir que contra Panamá pues no podamos ir a sacar un buen resultado".